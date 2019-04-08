Vos26 gönüllüleri, otizmli çocuklar ile buluştu

Vos26 Yardım Gönüllüleri Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, Tepebaşı Belediyesi Engelliler İletişim Merkezi’nde eğitim gören otizmli çocuklarla bir araya geldi.

Vos26 üyeleri ile otizmli çocuklar, TEI konuk evindeki kahvaltının ardından, bowling turnuvasi ile eğlendiler. Turnuvanin ardından hayvanat bahçesi ve akvaryum gezisi ile etkinlik son buldu.

Otizmli gençlerle güzel bir gün geçirdiklerini ifade eden Vos26 Gönüllüleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hayriye Zeynep Karbölen, “Dostlarımızla geçirdiğimiz zamanlarda yaşadığımız duyguların tarifi imkansız. Bu günde çok güzel ve kaliteli vakit geçirdik. Otizm günü derneğimizin her sene büyük bir keyif alarak gerçekleştirdiği etkinlikler arasında yer alıyor. Misafirimiz olan dostlarımızla sadece bugün değil yıl içerisinde başka etkinliklerde sürekli buluşuyoruz ve buluşmaya devam edeceğiz. Etkinliklerimizde bizden destelerini esirgemeyen tüm gönüllülerimize ve ekip üyelerimize sonsuz teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, çocukların Vos26 üyeleri ile geçirdikleri vakitten mutlu oldukları gözlendi.