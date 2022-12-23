Volkswagen'den sürpriz adım! Türkiye'ye getirme kararı aldılar
Bazı fabrikalarında üretimi durdurma kararı alan Volkswagen, milyonlarca satan efsane modeli Jetta modelini Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.
Alman otomotiv markası Volkswagen (VW) efsane modeli Jetta için yeniden düğmeye bastı.
Dizel emisyon skandalı sonrası satışları duran Jetta'nın benzinli modeli ABD ve Avrupa'da satıştaydı.
Ancak dizel ile sekteye uğrayan Jetta'nın Türkiye'deki satışları yeniden başlayacak.
Güney Amerika ülkelerinde satılan otomobilin 2022 versiyonu bu ülkelerde de büyük ilgi gördü.
Volkswagen, Türkiye'de C sınıfı sedan modellere olan ilginin artması üzerine Jetta'yı bu pazara yeniden getirmeyi hedefliyor.