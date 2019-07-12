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Volkswagen'den Ford ile "otonom araçlar" ittifakına yeşil ışık

Alman otomobil markası Volkswagen ve ABD'li üretici Ford, şu ana kadar ticari araç üretimine odaklanan iş birliklerinin kapsamını genişletmeye karar verdi- İş birliğinin elektrikli ve otonom araç teknolojileri konusunda genişleyeceği belirtilirken, konuya ilişkin ayrıntılar cuma günü New York'ta düzenlenecek basın toplantısında açıklanacak

12 Temmuz 2019 Cuma 00:21
Volkswagen'den Ford ile "otonom araçlar" ittifakına yeşil ışık
BERLİN (AA) - Alman otomobil markası Volkswagen ve ABD'li üretici Ford, şu ana kadar ticari araç üretimine odaklanan iş birliklerinin kapsamını genişletmeye karar verdiklerini bildirdi.
Volkswagen tarafından yapılan açıklamada, Volkswagen Üst Yöneticisi Herbert Diess ve Ford Üst Yöneticisi Jim Hackett'ın, iş birliklerinin kapsamını genişletme kararlarına ilişkin ayrıntıları cuma günü New York'ta düzenlenecek basın toplantısında açıklayacağı kaydedildi.

Bugün yapılan Volkswagen Denetim Kurulu toplantısında, Diess'e, Ford ile elektrikli ve otonom araç teknolojileri konusunda iş birliği için yeşil ışık yakıldığı belirtildi.

Şirketler bu yılın ocak ayında yaptıkları ortak açıklamada, ticari araçlar üretimi konusunda anlaştıklarını bildirmiş, elektrikli ve otonom araçlar konusunda da iş birliği için yollar aradıklarını duyurmuştu.

Uzmanlar, karbon emisyonlarının azaltılması, Ar-Ge faaliyetlerinin masraflı olması ve teknoloji şirketlerinden elektrikli ve otonom araçlar konusunda gelen rekabetin küresel otomobil üreticilerini ortak çalışmaya zorladığını belirtiyor.
Otomobil üreticileri böylece Ar-Ge masraflarını paylaşırken, geliştirdikleri teknoloji ve araç bileşenlerini ortak kullanarak, rahat rekabet edebilme imkanı kazanmayı hedefliyor.
Şubat ayında Almanya'nın diğer otomobil üreticileri Daimler AG ve BMW, kaynaklarını otomatik sürüş teknolojisi konusunda birleştireceklerini açıklamıştı.
Volkswagen Denetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, şirketin 1,3 milyar avroluk yeni otomobil üretim tesisinin hangi ülkede kurulacağına dair karar vermesi de bekleniyordu ancak toplantı sonunda bu konuya ilişkin bir karar açıklanmadı.
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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 00:21
  1. Ford
  2. Otonom araçlar
  3. Volkswagen

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