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Otomotiv Volkswagen'de kriz büyüyor! 100 bin araç...
Otomotiv

Volkswagen'de kriz büyüyor! 100 bin araç...

Volkswagen CEO’su Herbert Diess yaptığı açıklamada, ''otomotiv sektörünü vuran çip kıtlığı nedeniyle 100.000 otomobil üretemedi'' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 10:40:00 -
Volkswagen'de kriz büyüyor! 100 bin araç...

Volkswagen’in bu yıl otomotiv sektörünü vuran devam eden çip krizi nedeniyle 100.000 otomobil üretemediğini belirten Volkswagen CEO’su Herbert Diess, grubun 2021’deki açığı telafi edemeyeceğini söyledi.

Volkswagen’in yıllık basın toplantısında konuşan Diess, otomobil üreticisinin yarı iletken tedarikçileriyle doğrudan anlaşmalar yoluyla gelecekteki çip tedarikini güvence altına alacağını ve bu yılın başlarında açıklanan stratejik bir ayrımı işaret ettiğini söyledi.

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Yorumlar

meyyid

beter olun.bize büyük yanlış yaptınız.şirket bile kuruldu.manisada fabrika yeri hazırlandı.ama sonra fos.reis o kadar destek verdi size.sermayesi yahudi olmayan tek araba markası diye müslümanlar tercih ediyordu.umarım bu yanlıştan dönüp fabrikayı kurarlar.
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