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Alman otomotiv devi Volkswagen resmen Türkiye'de! İşte şirketin merkezi...

Alman otomotiv devi Volkswagen, Manisa merkezli Volkswagen Turkey Otomotiv, Sanayi ve AŞ’yi kurdu.

02 Ekim 2019 Çarşamba 12:45
Alman otomotiv devi Volkswagen resmen Türkiye'de! İşte şirketin merkezi...

Volkswagen, Manisa merkezli Volkswagen Turkey Otomotiv, Sanayi ve AŞ’yi kurdu.

Şirketin sermayesi 943.5 milyon dolar açıklandı.

Ayrıntılar geliyor....

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 12:45
  1. Manisa
  2. Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve AŞ
  3. Volkswagen Turkey
  4. Volkswagen

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  • AbdullahAbdullah2 dk önce
    Alman üretir biz gurur duyarız, böyle bir ülke işte.

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