Alman otomotiv devi Volkswagen resmen Türkiye'de! İşte şirketin merkezi... Alman otomotiv devi Volkswagen, Manisa merkezli Volkswagen Turkey Otomotiv, Sanayi ve AŞ’yi kurdu.

Volkswagen, Manisa merkezli Volkswagen Turkey Otomotiv, Sanayi ve AŞ’yi kurdu. Şirketin sermayesi 943.5 milyon dolar açıklandı. Ayrıntılar geliyor....

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