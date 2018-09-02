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Volkswagen ile ilgili şok iddia! 'Benzinli araçlara da sıçradı'

Alman otomobil devi Volkswagen ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Volkswagen'in (VW) dizel araçlardan sonra bazı benzinli motorlardaki egzoz gazı testlerini de manipüle ettiği iddia edildi.

02 Eylül 2018 Pazar 15:59
Volkswagen ile ilgili şok iddia! 'Benzinli araçlara da sıçradı'

Alman Bild am Sonntag gazetesinin haberinde, Volkswagen bünyesindeki VW, Audi ve Porsche araçlarındaki bazı benzinli motorların emisyon testlerinin manipüle edildiği öne sürüldü.

Münih Savcılığı'nın soruşturma belgelerindeki tanıklara ve belgelere dayandırılan haberde, araçların daha düşük karbondioksit (CO2) emisyonları ve yakıt tüketimi göstermesi için şanzımanların ve yazılımların manipüle edilmiş olabileceği ifade edildi.

Volkswagen Grubu'ndan konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Alman basınına konuşan bir sözcü, VW'nin devam eden soruşturma hakkında yorum yapmayacağını belirterek, şirketin son aylarda Federal Motorlu Taşımacılık Dairesi ile yoğun görüşmeler yaptığını aktardı.

"VW BENZİNLİ MOTORLARDA MANİPÜLASYON KANITI YOK"

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) Federal Ulaştırma Bakanlığı'ndan aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde ise şimdiye kadar VW Grubu'ndaki benzinli araçlarda bir emisyon manipülasyonuna ilişkin kanıt bulunmağı kaydedildi

Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat , Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan VW Grubu’nun daha önceki dize skandalı nedeniyle yaklaşık 27 milyar avro ceza ödediği tahmin ediliyor.

Ayrıca savcılığın Volkswagen’e yönelik emisyon skandalıyla ilgili soruşturması sürüyor. Bu kapsamda şirkete ait bazı yerlerde aramalar yapılmış ve aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu görevliler göz altına alınmıştı.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 15:59
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