Volkan Şen Adana Demirspor'da Mavi-lacivertliler, Volkan Şen'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

ADANA (AA) -TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Volkan Şen'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, mavi-lacivertlilerin 32 yaşındaki kanat oyuncusu Volkan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Şen'in boş mukaveleye imza atarak takımla çalışmalara başladığı bildirildi. Bursaspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe'de forma giyen Volkan Şen, en son Konyaspor'da oynamıştı.

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