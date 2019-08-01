Volkan Şen Adana Demirspor'da
Mavi-lacivertliler, Volkan Şen'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı01 Ağustos 2019 Perşembe 21:47
ADANA (AA) -TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Volkan Şen'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, mavi-lacivertlilerin 32 yaşındaki kanat oyuncusu Volkan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Şen'in boş mukaveleye imza atarak takımla çalışmalara başladığı bildirildi.
Bursaspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe'de forma giyen Volkan Şen, en son Konyaspor'da oynamıştı.
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