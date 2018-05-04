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Volkan patladı, lavlar 38 metreye çıktı!

Hawaii'yi sarsan depremin ardından patlayan Kilauea Yanardağı, en az 10 bin kişinin evlerini terk etmesine yol açtı.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:56
Volkan patladı, lavlar 38 metreye çıktı!

ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki adaları Hawaii'de meydana gelen deprem, Kilauea Yanardağı'nın patlamasına yol açtı. Sarsıntının tetiklediği ünlü volkan gökyüzüne lav ve duman püskürtüyor.

Yerleşim bölgesine oldukça yakın yanardağın faaliyete geçmesi üzerine zorunlu tahliye emri verildi. Volkanın dibindeki Puna'da yaşayanlardan en az 10 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Hawaii News Now'a konuşan Ikaika Marzo, lavların 38 metreye kadar yükseldiğini aktardı.

Ada valisi David Ige, Twitter hesabından volkanın yakınında yaşayanlara seslenerek "Lütfen teyakkuz halinde olun ve şimdi ailelerinizi korumak için hazırlık yapın" diye yazdı. Vali ayrıca Hawaii Ulusal Muhafızlarını eyalet halkına yardım etmek için harekete geçirdiğini duyurdu.

Reuters haber ajansının servis ettiği karelerde, Kilauea Yanardağı'ndan gökyüzüne yoğun bir pembe dumanın yükseldiği görülüyor.

Yerel televizyonların drone kullanarak ekrana getirdiği görüntülerde ise lav nehrinin ormanın içinden geçtiği yer aldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), volkanın ağzındaki sıcaklığın 1149 dereceyi bulduğunu, lavların 125 kilometrekarelik bir alanı etkileyebileceğini açıkladı.

Pasifik Okyanusu üstündeki Hawaai adalarında son iki gün içinde en büyüğü 5 olan 20'den fazla deprem meydana geldi.

Kilauea Volkanı, 1980'lerden bu yana üç kez faaliyete geçti ve gökyüzüne lav püskürttü.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 09:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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