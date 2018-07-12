Volkan Demirel'den eşine anlamlı hediye

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, 9 Temmuz'da 29 yaşına basan eşi Zeynep Sever Demirel'e özel bir hediye vermek için atağa geçti.

EŞİNE DOĞUM GÜNÜ İÇİN BÜYÜK JEST YAPTI

Ünlü kaleci, evlerinin de bulunduğu Beykoz'da eşi Zeynep Sever'in adına bir hayvanbarınağı yaptırmaya karar verdi. Yıldız kalecinin, bu anlamlı hediye için de Beykoz'da arazi arayışına girdiği öğrenildi.

BARINAĞA 'DEMİREL' ADINI VERECEKLER

Uygun bir arazi bulur bulmaz hayvan barınağını hayata geçirecek olan başarılı kaleci, sokaktaki yardıma muhtaç hayvanlara ev sahipliği yapacak, barınağa 'Demirel' adını verecek.