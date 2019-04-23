Volkan Bozkır'ın Meclisteki görüşmeleri

TBMM (AA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Belçika Başbakan Yardımcısı, Savunma ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders ile Avusturalya'nın Viktorya Eyaleti Parlamentosu milletvekilleri ile ayrı ayrı görüştü.

Bozkır, Meclis Dışişleri Komisyonu'ndaki ilk görüşmesini Avusturalyalı heyet ile gerçekleştirdi. Anzak Günü dolayısıyla Türkiye'de bulunan heyeti TBMM'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Bozkır, heyetin Ankara ve Çanakkale'deki temasları kapsamında Türkiye'den güzel anılarla ayrılmalarını temenni etti.

Bozkır, daha sonra Belçika Başbakan Yardımcısı, Savunma ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders ve beraberindekilerle bir araya geldi.