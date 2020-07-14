Volkan Barış Göçmez kimdir, nerelidir? Volkan Barış Göçmez hayatı biyografisi

Volkan Barış Göçmez, 1974 yılında Giresun İli Espiye İlçesinde doğdu. İlkokul ve Ortaokulu aynı ilçede, Liseyi Rize' de bitirdi. 1997 Yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2000 Yılında Giresun Kaymakam adayı olarak mesleğe girdi. Adaylık süresince Espiye, Seben ve Erfelek Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. İngiltere' de Leicester Üniversitesinde altı ay süre ile Yabancı Dil Eğitimi aldı. 2003-2004 Yıllarında Evren Kaymakamı olarak görev yaptı. 04 EKİM 2004 tarihinden itibaren Çağlıyancerit Kaymakamı olarak görev yapmaktadır. Halen Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yönetim Bilimi Yüksek Lisansı yapmakta olup, evlidir. İngilizce bilmektedir.

2004 yılında ilçemize atanan Kaymakam Volkan Barış GÖÇMEZ, Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı görevine atanması nedeni ile 18.10.2007 tarihinde ilçemizdeki görevinden ayrılmıştır. Volkan Barış Göçmez, 2010 yılı kaymakamlar kararnamesi ile Düzce-Çilimli Kaymakamlığına atanmıştı.