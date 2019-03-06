0553 313 94 23

Voleybolun geleceği parlak

Türkiye Bayanlar 2.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:32
Voleybolun geleceği parlak

Türkiye Bayanlar 2. Voleybol Ligi’nde adını play-off’a yazdıran Antalyaspor, 9-10 ve 11 Mart’ta Adana Yüreğir Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşmalar için hazırlıklarını sürdürüyor. Elde edilen başarının küçümsenemeyecek ölçekte olduğunun altını çizen Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalyaspor Voleybol Şube Sorumlusu Alp Özel, Antalya’da yetişen sporcularıyla gurur duyduklarını ve sezon başından bu yana onlara güvendiklerini söyledi.



Antalya’nın başarısı


Antalya dışından da transfer yapabileceklerini ancak yapmadıklarını hatırlatan Özel “Antalya’da faaliyet gösteren altyapı kulüpleri de bizimle bir olsun istedik. Voleybolda doğru sinerjiyi yakalarsak Antalya’dan yetiştirdiğimiz kızlarımızın bizi 3-4 yıl içinde Sultanlar Ligi’ne taşıyabileceğine inandık. Şu anda Antalya’dan yetişmiş, ülkemizin dört bir yanında oynayan oyuncular Antalyasporumuzu takip ediyor. Bizlerle iletişime geçiyor ve mutluluğumuza ortak oluyor. Bu da bizi gelecek için daha da heyecanlandırıyor” diye konuştu.



İyi oynamak istiyoruz


9-10 ve 11 Mart’ta oynanacak play-off karşılaşmaları için 8 Mart’ta Adana’ya gideceklerini belirten Alp Özel, “Sadece oynamak, iyi oynamak istiyoruz. Lige çıkmak önemli fakat şehrimizin kızları ile bu başarıyı yakalamak çok daha önemli. Bizlere bu başarı dolu yolculuğumuzda sponsor olarak destek veren Emo Optik ve Antalya Reçelcisi’ne de teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah58 dk önce
    Allahın izniyle, gerizekalı cahillerin kafasına vura vura ilerleyecek Türkiye sporda.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Liseli kız bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yaktı (2)
  1. Liseli kız bitlenen saçlarını benzinle..
  2. Başkan Kılıç’tan Kandil mesajı
  3. Çağımızın 'saldım çayıra..' zihniyeti
  4. Bülent Uygun son dakika El Rayyan’dan..
  5. Sümela Manastırı'nın ilk bölümü..
  6. Yerin 90 metre altına düşen işçiye..
  7. İş makinesine geçen Vali Sonel, 40..
  8. Fenerbahçe, Madrid deplasmanında
  9. Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele
  10. Simiti simit yapan pekmezle susam!
  11. Sivas merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu:..
  12. Renault'dan yeni bir özel seri..
  13. İstanbullu’ya özel ‘Ulaşım Asistanı’..
  14. Başkan Öztürk, Sanayi Esnafıyla Buluştu
  15. Başkan Adayı Murat Aydın Giresunlular..
  16. Üniversite öğrencilerine sivil savunma..
  17. Zonguldak’ta 655 kişilik 6 aylık..
  18. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
  19. Döşemealtı’nda 250 öğrenciye balık..
  20. Zihinsel engelli çift resmi..
AK Parti'den yeni parti açıklaması
AK Parti'den yeni parti açıklaması
MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

Günün Karikatürü

6 Mart 2019
Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'