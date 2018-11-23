Voleybol: Futbolda haftanın programı
Voleybolda Efeler Ligi'nde 7. hafta müsabakaları oynanacak, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 6. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.23 Kasım 2018 Cuma 09:24
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Efeler Ligi
Bugün:
17.30 Jeopark Kula Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Kula)
Yarın:
13.00 Galatasaray-Tokat Belediye Plevne (Burhan Felek)
25 Kasım Pazar:
14.00 Halkbank-Maliye Piyango (TVF Başkent)
14.00 Fenerbahçe-Arhavi Belediyespor (Burhan Felek)
15.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Ziraat Bankası (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
16.00 İnegöl Belediyespor-Arkas Spor (İnegöl)
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)
16.00 Karayolları-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (TVF Başkent)
17.00 Çanakkale Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Anafartalar)
18.00 Beşiktaş-Halkbank (Burhan Felek)
25 Kasım Pazar:
16.30 THY-Fenerbahçe (Burhan Felek)
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