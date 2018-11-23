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Voleybol: Futbolda haftanın programı

Voleybolda Efeler Ligi'nde 7. hafta müsabakaları oynanacak, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 6. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

23 Kasım 2018 Cuma 09:24
Voleybol: Futbolda haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

 

- Efeler Ligi

 

Bugün:

17.30 Jeopark Kula Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Kula)

Yarın:

13.00 Galatasaray-Tokat Belediye Plevne (Burhan Felek)

25 Kasım Pazar:

14.00 Halkbank-Maliye Piyango (TVF Başkent)

14.00 Fenerbahçe-Arhavi Belediyespor (Burhan Felek)

15.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Ziraat Bankası (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

16.00 İnegöl Belediyespor-Arkas Spor (İnegöl)

 

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

 

Yarın:

14.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

16.00 Karayolları-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (TVF Başkent)

17.00 Çanakkale Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Anafartalar)

18.00 Beşiktaş-Halkbank (Burhan Felek)

25 Kasım Pazar:

16.30 THY-Fenerbahçe (Burhan Felek)

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 09:24
  1. Tokat
  2. İstanbul
  3. Çanakkale
  4. Aydın
  5. Afyon
  6. Efeler Ligi
  7. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  8. Voleybol

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