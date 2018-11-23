Voleybol: Futbolda haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Efeler Ligi

Bugün:

17.30 Jeopark Kula Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Kula)

Yarın:

13.00 Galatasaray-Tokat Belediye Plevne (Burhan Felek)

25 Kasım Pazar:

14.00 Halkbank-Maliye Piyango (TVF Başkent)

14.00 Fenerbahçe-Arhavi Belediyespor (Burhan Felek)

15.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Ziraat Bankası (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

16.00 İnegöl Belediyespor-Arkas Spor (İnegöl)

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

16.00 Karayolları-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (TVF Başkent)

17.00 Çanakkale Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Anafartalar)

18.00 Beşiktaş-Halkbank (Burhan Felek)

25 Kasım Pazar:

16.30 THY-Fenerbahçe (Burhan Felek)