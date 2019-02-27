Voleybola adanmış hayatlar, tarihe geçiyor

Türk spor ve voleybol tarihinde bir ilke imza atılıyor; 1905-1965 arasında doğmuş, Türk voleyboluna iz bırakmış, 712 voleybolcu, antrenör, yönetici Voleybolun Unutulmazları Ansiklopedisi’nde buluşuyor.

Sosyal medyada Voleybolun Unutulmazları-Biz Takımı grubunda paylaşılan 712 kişinin voleybola adanmış hikayeleri, anıları ve fotoğrafları, hikayelere yapılan yorumları ile 2 bin 250 sayfadan oluşan 5 ciltlik dev bir ansiklopedi oluyor. Eski voleybolcu ve eğitimci Gülnur Özfer Görgün tarafından 2015 Ocak ayında sosyal ağ platformunda; önce vefat eden voleybolcuların yaşam hikayesi, anıları ve fotoğraflarının paylaşımı ile başlayan, daha sonrasında ise belirlenen kriterlere uyan yaşayan voleybol üyelerinin tanıtımıyla devam eden ve 4 yıldır kesintisiz süren bu yayın; 5 cilt, 2 bin 250 sayfalık dev bir ansiklopedi oluyor.

1905-1965 yılları arasında doğan ve yaşamlarının oldukça uzun bir bölümünü voleybolla iç içe geçiren 712 kişinin geçmişteki anıları, hikayeleri tekrar canlanıyor, bu ansiklopediyle ölümsüzleşiyor, geleceğe aktarılıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu desteği ve sponsorların katkıları ile basılacak Voleybolun Unutulmazları Ansiklopedisi, sadece bir yayın olmaktan öte kapsamlı bir proje niteliğinde bulunuyor. Ansiklopedi satışından elde edilecek gelir müellifi; Digital bir Voleybol Müzesi oluşumunda kullanma şartı ile Voleybolcular Derneği’ne bağışlanacak.

Voleybolun Unutulmazları projesi ile tekrardan hatırlanan, kendini takımın bir parçası olarak hisseden, geçmişte voleybolla yaşamış 712 isim, 25 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul, Burhan Felek Spor Salonu’nda düzenlenecek ’Büyük Buluşma’ töreniyle tüm voleybol ailesi, voleybolseverler ile buluşacak, onurlandırılacak.