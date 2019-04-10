Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off - Galatasaray HDI Sigorta: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3- Seride Eczacıbaşı VitrA, 1-0 öne geçti



Salon: Burhan Felek Hakemler: Sadettin Deneri, Ramazan Çevik Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Hande Baladın, Jackson (Gizem Karadayı, Buse Kayacan, Atkinson, Elifsu Eriçek) Eczacıbaşı VitrA: Merve Atlıer, Boskovic, Kim Koung, Büşra Kılıçlı, Ezgi Dilik, Larson (Simge Aköz, Gibbemeyer, Meliha İsmailoğlu) Setler: 17-25, 18-25, 18-25 Süre:73 dakika (21, 25, 27)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi. İki galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin ikinci karşılaşması, 13 Nisan Cumartesi günü oynanacak.



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