Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı - Karayolları: 3 - Halkbank: 0- Halkbank lige veda eden ilk takım oldu



Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Seçkin Yener, Koray Yılmazgil Karayolları: Marina, Elif Şahin, Yulia, Yasemin Güveli, Mariana Aydın, Tuğçe Ceyhan (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Yasemin Özel) Halkbank: Castaneda, Aysun Aygör, Ada Germen, Aslıhan Kılıç, Giel, Strashimira (Duru Nazlıcan Özkan, Aslı Kocaoğlu, Eylül Akarçeşme, Asena Seyli, Kai) Setler: 25-22, 25-22, 25-18 Süre: 87 dakika (31,30,26)



BURSA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ilk devre ilk gün maçında Karayolları, Halkbank'ı 3-0 yendi. Bu sonucun ardından son sırada bulunan Halkbank'ın ligden düşmesi kesinleşti.



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