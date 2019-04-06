Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı
- Karayolları: 3 - Halkbank: 0- Halkbank lige veda eden ilk takım oldu06 Nisan 2019 Cumartesi 16:08
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Seçkin Yener, Koray Yılmazgil
Karayolları: Marina, Elif Şahin, Yulia, Yasemin Güveli, Mariana Aydın, Tuğçe Ceyhan (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Yasemin Özel)
Halkbank: Castaneda, Aysun Aygör, Ada Germen, Aslıhan Kılıç, Giel, Strashimira (Duru Nazlıcan Özkan, Aslı Kocaoğlu, Eylül Akarçeşme, Asena Seyli, Kai)
Setler: 25-22, 25-22, 25-18
Süre: 87 dakika (31,30,26)
BURSA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ilk devre ilk gün maçında Karayolları, Halkbank'ı 3-0 yendi.
Bu sonucun ardından son sırada bulunan Halkbank'ın ligden düşmesi kesinleşti.
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