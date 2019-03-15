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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- Ligde play-off heyecanı, yarın oynanacak iki maçla başlayacak

15 Mart 2019 Cuma 09:11
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde play-off heyecanı, yarın ve 17 Mart Pazar günü yapılacak çeyrek final ilk maçlarıyla başlayacak.

Ligde normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayan ekipler, play-off karşılaşmalarında şampiyonluk ve Avrupa kupalarına katılma hakkı için mücadele verecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final eşleşmelerinde ilk karşılaşmalar, normal sezon sonunda puan tablosunda alt sırada bulunan takımların sahasında oynanacak. İkinci müsabakalara ise üst sırada bulunan ekipler ev sahipliği yapacak.

Seride iki galibiyet elde eden ekip yarı finale yükselecek. Galibiyetlerin eşitliği halinde ise yarı finale yükselecek takım, ikinci maçların yapıldığı yerde oynanacak üçüncü karşılaşmada belli olacak.

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final eşleşmelerinde maç programı şöyle:


- İlk maçlar:


Yarın:

15.00 Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek)

17.30 Nilüfer Belediyespor-VakıfBank (Cengiz Göllü)

17 Mart Pazar:

15.00 Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)

28 Mart Perşembe:

18.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Eczacıbaşı VitrA (Beylikdüzü Spor Kompleksi)


- İkinci maçlar


28 Mart Perşembe:

18.00 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)

18.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

29 Mart Cuma:

18.30 Galatasaray HDI Sigorta-Beşiktaş (Burhan Felek)

30 Mart Cumartesi:

17.00 Eczacıbaşı VitrA-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek)

İki karşılaşma sonucunda galibiyet sayısında eşitlik olursa, üçüncü maçlar 6-7 Nisan tarihlerinde normal sezonu üst sırada bitiren takımların sahasında oynanacak.


- Yarı finaldeki muhtemel eşleşmeler


Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde yarı finaldeki muhtemel eşleşmeler ise şöyle:

Eczacıbaşı VitrA-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas/Galatasaray HDI Sigorta-Beşiktaş

VakıfBank-Nilüfer Belediyespor/Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları



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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 09:11
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