Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
- Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 309 Mart 2019 Cumartesi 15:56
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Rıza Yelpaze
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ceyda Durukan, Desislava, Duygu Düzceler, Lopez, Brayelin Martinez, Gözde Dal İrgi (Erce Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Seda Arısoy, Fulden Ural, Ceyda Demirhan)
Eczacıbaşı VitrA: Meliha İsmailoğlu, Boskovic, Gibbemeyer, Büşra Kılıçlı, Ezgi Dilik, Kim (Simge Şebnem Aköz, Güldeniz Önal, Gözde Yılmaz)
Setler: 16-25, 16-25, 13-25
Süre: 75 dakika (24, 25, 26)
AYDIN (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve lig etabının son haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA, lig etabını lider tamamladı.
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