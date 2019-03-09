Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3



Salon: Mimar Sinan Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Rıza Yelpaze Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ceyda Durukan, Desislava, Duygu Düzceler, Lopez, Brayelin Martinez, Gözde Dal İrgi (Erce Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Seda Arısoy, Fulden Ural, Ceyda Demirhan) Eczacıbaşı VitrA: Meliha İsmailoğlu, Boskovic, Gibbemeyer, Büşra Kılıçlı, Ezgi Dilik, Kim (Simge Şebnem Aköz, Güldeniz Önal, Gözde Yılmaz) Setler: 16-25, 16-25, 13-25 Süre: 75 dakika (24, 25, 26)

AYDIN (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve lig etabının son haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA, lig etabını lider tamamladı.

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