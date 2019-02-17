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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- Türk Hava Yolları: 3 - Karayolları: 0

17 Şubat 2019 Pazar 19:40
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Demiröz, Metin Korkut

Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova, Enright, İpek Ercan (Berin Yıldırım, Nikolic, İrem Çor)

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Yasemin Özel, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Mariana Aydın, Esra Çetin, Gerasymova, Marina Tumas)

Setler: 25-18, 25-21, 28-26

Süre: 88 dakika (22, 26, 40)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Türk Hava Yolları, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 19:40
  1. karayolları
  2. Türk Hava Yolları
  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  4. Voleybol

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