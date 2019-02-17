Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Türk Hava Yolları: 3 - Karayolları: 0



Salon: Burhan Felek Hakemler: Ramazan Demiröz, Metin Korkut Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova, Enright, İpek Ercan (Berin Yıldırım, Nikolic, İrem Çor) Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Yasemin Özel, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Mariana Aydın, Esra Çetin, Gerasymova, Marina Tumas) Setler: 25-18, 25-21, 28-26 Süre: 88 dakika (22, 26, 40)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Türk Hava Yolları, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

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