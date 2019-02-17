Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Eczacıbaşı VitrA: 3 - Beşiktaş: 0



Salon: Eczacıbaşı Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal Eczacıbaşı VitrA: Kim Koung, Gibbemeyer, Gamze Kılıç, Meliha İsmailoğlu, Büşra Kılıçlı, Boskovic (Simge Aköz, Ezgi Dilik) Beşiktaş: Jerkov, Dilara Bilge, Rykhliuk, Rida Erlalelitepe, Janset Erkul, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak, Zeynep Üzen, Tuğçe Ersan, Fatma Beyaz) Setler: 25-19, 25-16, 25-19 Süre:78 dakika (25, 23, 30)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.





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