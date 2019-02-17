Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - VakıfBank: 3



Salon: Beylikdüzü Spor Kompleksi Hakemler: Bülent Bozkurt, Tayfun Şener Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Hunter, Simone Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş, Sabriye Gönülkırmaz (Melisa Memiş, Simay Kurt, Bahar Akbay, Seray Altay, Ayşegül Girgin, Buse Melis Kara) VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes (Gizem Güner, Buket Gülübay, Ebrar Karakurt) Setler: 17-25, 17-25, 21-25 Süre: 72 dakika (21, 24, 27)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında VakıfBank, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

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