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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - VakıfBank: 3

17 Şubat 2019 Pazar 17:43
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


Salon: Beylikdüzü Spor Kompleksi

Hakemler: Bülent Bozkurt, Tayfun Şener

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Hunter, Simone Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş, Sabriye Gönülkırmaz (Melisa Memiş, Simay Kurt, Bahar Akbay, Seray Altay, Ayşegül Girgin, Buse Melis Kara)

VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes (Gizem Güner, Buket Gülübay, Ebrar Karakurt)

Setler: 17-25, 17-25, 21-25

Süre: 72 dakika (21, 24, 27)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında VakıfBank, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 17:43
  1. Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
  2. Vakıfbank
  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  4. Voleybol

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