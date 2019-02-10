Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Çanakkale Belediyespor: 0 - Türk Hava Yolları: 3



Salon: Anafartalar Hakemler: Yılmaz Duman,Ebru Ayata Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu, Perez, Melis Durul (Ebru Bedir, Işıl Öz, Semra Özer, Bihter Dumanoğlu) Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova, Enright, İpek Ercan (Berin Yıldırım, Funda Bilgi)

Setler: 21-25, 22-25, 17-25

Süre: 84 dakika (32, 29, 23)



ÇANAKKALE (AA) - Voleybol VestelVenus Sultanlar Ligi 18. hafta maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.

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