Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Karayolları: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3



Salon: TVF Başkent Hakemler: Aysim Erginay, İlknur Çakar Karayolları: Elif Şahin, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Tumas, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Ayçin Akyol, Yasemin Özel, Seda Canlı) Eczacıbaşı VitrA: Larson, Merve Atlıer, Boskovic, Kim Koung, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç (Şebnem Simge Aköz, Güldeniz Önal) Setler: 16-25, 14-25, 22-25 Süre: 72 dakika (25, 19, 28)

ANKARA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

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