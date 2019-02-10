Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
- Karayolları: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 310 Şubat 2019 Pazar 17:38
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Aysim Erginay, İlknur Çakar
Karayolları: Elif Şahin, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Tumas, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Ayçin Akyol, Yasemin Özel, Seda Canlı)
Eczacıbaşı VitrA: Larson, Merve Atlıer, Boskovic, Kim Koung, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç (Şebnem Simge Aköz, Güldeniz Önal)
Setler: 16-25, 14-25, 22-25
Süre: 72 dakika (25, 19, 28)
ANKARA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.
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