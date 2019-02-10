Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Beşiktaş: 2 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3



Salon: Burhan Felek Hakemler: Ramazan Demiröz, Seçkin Yener

Beşiktaş: Jerkov, Janset Erol, Rykhiluk, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Arelya Karasoy (Pınar Ataseven, Rida Erlalelitepe, İkbal Albayrak)

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Simon Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Kara, Bahar Akbay, Deniz Uyanık, Seray Altay)

Setler: 25-21, 17-25, 25-23, 18-25, 11-15

Süre: 122 dakika (27, 24, 29, 26,16)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 yendi.

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