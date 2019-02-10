Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
- VakıfBank: 3 - Halkbank: 010 Şubat 2019 Pazar 16:23
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Melis Gürkaynak, Sloetjes, DiIulio (Ayça Aykaç, Buket Gülübay)
Halkbank: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Asena Seyli, Simon, Simeonova (Eylül Akarçeşme, Kai Reed, Aysun Aygör)
Setler: 25-19, 25-16, 25-16
Süre: 74 dakika (27, 22, 25)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında VakıfBank, Halkbank'ı 3-0 yendi.
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