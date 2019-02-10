Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - VakıfBank: 3 - Halkbank: 0



Salon: VakıfBank Spor Sarayı Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Melis Gürkaynak, Sloetjes, DiIulio (Ayça Aykaç, Buket Gülübay)

Halkbank: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Asena Seyli, Simon, Simeonova (Eylül Akarçeşme, Kai Reed, Aysun Aygör)

Setler: 25-19, 25-16, 25-16

Süre: 74 dakika (27, 22, 25)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında VakıfBank, Halkbank'ı 3-0 yendi.

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