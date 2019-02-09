Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Nilüfer Belediyespor: 1



Salon: Burhan Felek Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül Galatasaray HDI Sigorta: Jackson, Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Meryem Boz (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Nursevil Gökbudak Aydınlar, Melike Yılmaz, Elifsu Ericek, Atkinson) Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Selin Hazal Arifoğlu (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran, Seda Zeynep Uslu, Seda Menekşe, Hande Korkut) Setler: 25-21, 20-25, 25-9, 25-15 Süre: 107 dakika (28, 30, 22, 27)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 18. hafta müsabakasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.

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