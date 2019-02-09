Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
- Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Nilüfer Belediyespor: 109 Şubat 2019 Cumartesi 21:17
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül
Galatasaray HDI Sigorta: Jackson, Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Meryem Boz (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Nursevil Gökbudak Aydınlar, Melike Yılmaz, Elifsu Ericek, Atkinson)
Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Selin Hazal Arifoğlu (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran, Seda Zeynep Uslu, Seda Menekşe, Hande Korkut)
Setler: 25-21, 20-25, 25-9, 25-15
Süre: 107 dakika (28, 30, 22, 27)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 18. hafta müsabakasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.
YORUM YAZ