Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Kameroğlu Voleybol İhtisas: 3 - Karayolları: 1



Salon: Beylikdüzü Spor Merkezi Hakemler: Nurper Özbar, Tayfun Şener Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Hunter, Simone Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş, Sabriye Gönülkırmaz (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Kara) Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Marina Tumas, Mariana Aydın, Gerasymova, (Gülçin Doğan, Esra Çetin, Yasemin Özel, Kübra Kegan, Seda Canlı) Setler: 21-25, 25-16, 25-18, 25-20 Süre: 115 dakika (31, 27, 27, 30)

İSTANBUL (AA) - VoleybolSultanlar Ligi 17. hafta karşılaşmasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Karayolları'nı 3-1 yendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.