Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Nilüfer Belediyespor: 0 - VakıfBank: 303 Şubat 2019 Pazar 19:17
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Daneri, Tuncay Sevim
Nilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, (Aylin Sarıoğlu, Hande Korkut, Aslı Tecimer, Elif Boran, Seda Menekşe )
VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu, Kübra Çalışkan, Kelsey, Lonneke, Zehra Güneş (Gizem Güney Örge, Ebrar Karakurt, Chiara, Buket Gülübay)
Setler: 20-25, 19-25, 16-25
Süre: 75 Dakika (25, 25, 25)
BURSA (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
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