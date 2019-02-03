Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Nilüfer Belediyespor: 0 - VakıfBank: 3

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Sadettin Daneri, Tuncay Sevim Nilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, (Aylin Sarıoğlu, Hande Korkut, Aslı Tecimer, Elif Boran, Seda Menekşe )

VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu, Kübra Çalışkan, Kelsey, Lonneke, Zehra Güneş (Gizem Güney Örge, Ebrar Karakurt, Chiara, Buket Gülübay) Setler: 20-25, 19-25, 16-25

Süre: 75 Dakika (25, 25, 25)

BURSA (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.



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