Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 - Galatasaray HDI Sigorta: 303 Şubat 2019 Pazar 17:42
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Ebru Ayata, Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Seda Arısoy, Brayelin Martinez, Ceyda Durukan, Lopez, Fulden Ural, Jineiry Martinez (Sedef Sazlıdere, Ezgi Akyıldız, Darya Özbek, Duygu Düzceler, Desislava )
Galatasaray HDI Sigorta : Chorlatte, Çağla Akın, Cansu Çetin, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Cursty (Buse Kayacan, Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Hande Baladın, Elifsu Ericek)
Setler: 25-18, 18-25, 19-25, 18-25
Süre: 116 dakika (27, 29, 35, 25)
AYDIN (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında, Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
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