Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Salon: Mimar Sinan Hakemler: Ebru Ayata, Pınar Elma Aydın Büyükşehir Belediyespor: Seda Arısoy, Brayelin Martinez, Ceyda Durukan, Lopez, Fulden Ural, Jineiry Martinez (Sedef Sazlıdere, Ezgi Akyıldız, Darya Özbek, Duygu Düzceler, Desislava ) Galatasaray HDI Sigorta : Chorlatte, Çağla Akın, Cansu Çetin, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Cursty (Buse Kayacan, Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Hande Baladın, Elifsu Ericek) Setler: 25-18, 18-25, 19-25, 18-25 Süre: 116 dakika (27, 29, 35, 25)

AYDIN (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında, Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.





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