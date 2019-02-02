Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Eczacıbaşı VitrA: 3 - Çanakkale Belediyespor: 0



Salon: Eczacıbaşı Hakemler: Tuncay Kandemir, Selçuk Görmen Eczacıbaşı VitrA: Gamze Kılıç, Larson, Büşra Kılıçlı, Gözde Yılmaz, Güldeniz Önal, Gibbemeyer (Simge Aköz, Merve Atlıer, Boskovic, Ezgi Dilik) Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu, Yasemin Yıldırım, Melis Durul (Bihter Dumanoğlu, Semra Özer, Gökçe Aksoylu, Işıl Öz, Ebru Bedir) Setler: 25-22, 25-21, 25-15 Süre: 82 dakika (27, 30, 25)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 17. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.



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