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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- Çanakkale Belediyespor: 1 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3

30 Ocak 2019 Çarşamba 21:17
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


Salon: Anafartalar

Hakemler:Cihat Küçükboyacı, Fikret Fidan

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu, Perez, Melis Durul (BihterDumanoğlu, Semra Özer, Gökçe Çiçek Aksoylu, Işıl Öz)

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybolİhtisas: Buse Melis Kara, Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews (Melisa Memiş, Simay Kurt)

Setler: 23-25, 13-25, 31-29, 15-25

Süre: 120 dakika (28, 23, 43,26)


ÇANAKKALE (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi16. hafta mücadelesinde Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas,deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 21:17
  1. Çanakkale
  2. Çanakkale Belediyespor
  3. Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
  4. spor

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