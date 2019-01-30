Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Çanakkale Belediyespor: 1 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3



Salon: Anafartalar Hakemler:Cihat Küçükboyacı, Fikret Fidan

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu, Perez, Melis Durul (BihterDumanoğlu, Semra Özer, Gökçe Çiçek Aksoylu, Işıl Öz) Kameroğlu Beylikdüzü Voleybolİhtisas: Buse Melis Kara, Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews (Melisa Memiş, Simay Kurt) Setler: 23-25, 13-25, 31-29, 15-25 Süre: 120 dakika (28, 23, 43,26)



ÇANAKKALE (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi16. hafta mücadelesinde Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas,deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi.

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