Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
- Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3 - Türk Hava Yolları: 027 Ocak 2019 Pazar 18:28
Salon: Beylikdüzü Spor Kompleksi
Hakemler: Erol Akbulut, Tayfun Şener
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas:Hunter, Simone Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Seray Altay, Sabriye Gönülkırmaz (Simay Kurt, Bahar Akbay, Melis Buse Kara, Ceyda Aktaş, Melisa Memiş)
Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova, Enright, Su Zent (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Duygu Arslan, Nikolic, Mislina Yağmur Kılıç)
Setler: 25-18, 25-21, 32-30
Süre:103 dakika (30, 30, 43)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.
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