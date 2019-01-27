Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3 - Türk Hava Yolları: 0



Salon: Beylikdüzü Spor Kompleksi Hakemler: Erol Akbulut, Tayfun Şener Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas:Hunter, Simone Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Seray Altay, Sabriye Gönülkırmaz (Simay Kurt, Bahar Akbay, Melis Buse Kara, Ceyda Aktaş, Melisa Memiş) Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova, Enright, Su Zent (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Duygu Arslan, Nikolic, Mislina Yağmur Kılıç) Setler: 25-18, 25-21, 32-30 Süre:103 dakika (30, 30, 43)



İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

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