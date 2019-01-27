Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Halkbank: 1 - Çanakkale Belediyespor: 3



Salon: TVF Başkent Hakemler: Zeki Bocukçu, İbrahim Ünal Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ramos, Tutku Burcu Yüzgenç, Reed, Simeonova (Derya Çayırgan, Ada Germen, Asena Seyli, Duygu Nur Doğan, Simge Yalçın, Simon) Çanakkale Belediyespor: Perez, Melis Durul, Semra Özer, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz) Setler: 21-25, 25-17, 21-25, 19-25 Süre: 108 dakika (29, 24, 28, 27)

ANKARA (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Çanakkale Belediyespor, Halkbank'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.



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