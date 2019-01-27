Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 - Beşiktaş: 3



Salon: Mimar Sinan Hakemler: Hakkı Demiralay, Yılmaz Duman Aydın Büyükşehir Belediyespor: Seda Arısoy, Brayelin Martinez, Aybüke Özdemir, Lopez, Ezgi Akyaldız, Jineiry Martinez (Sedef Sazlıdere, Ceyda Demirhan, Darya Özbek, Duygu Düzceler, Desislava) Beşiktaş: Arelya Karasoy, Rykhliuk, Jerkov, Dilara Bilge, Merve Albayrak, Ceren Kestirengöz (Pınar Atasever, Hümay Topaloğlu, Rida, Janset Erkul) Setler: 25-22, 22-25, 15-25, 18-25 Süre: 112 dakika (28, 32, 26, 26)

AYDIN (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

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