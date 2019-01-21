Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Çanakkale Belediyespor: 1 - Nilüfer Belediyespor: 3



Salon: Anafartalar

Hakemler: RamazanDemiröz, Ebru Aladağ

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler,Perez, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu, CansuAydınoğulları, Melis Durul (Sobolska, Semra Özer, IşılÖz, Ebru Bedir) Nilüfer Belediyespor: AylinSarıoğlu, Bailey, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, Hande Korkut (Özgenur Yurdagülen, AslıTecimer, Hazal Selin Arifoğlu)

Setler: 25-22, 22-25, 22-25,22-25

Süre: 127 dakika (30, 32, 32, 33)

ÇANAKKALE(AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-1yendi.

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