Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
- Çanakkale Belediyespor: 1 - Nilüfer Belediyespor: 321 Ocak 2019 Pazartesi 20:49
Salon: Anafartalar
Hakemler: RamazanDemiröz, Ebru Aladağ
Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler,Perez, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu, CansuAydınoğulları, Melis Durul (Sobolska, Semra Özer, IşılÖz, Ebru Bedir)
Nilüfer Belediyespor: AylinSarıoğlu, Bailey, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, Hande Korkut (Özgenur Yurdagülen, AslıTecimer, Hazal Selin Arifoğlu)
Setler: 25-22, 22-25, 22-25,22-25
Süre: 127 dakika (30, 32, 32, 33)
ÇANAKKALE(AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-1yendi.
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