Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
- Türk Hava Yolları: 3 - Halkbank: 120 Ocak 2019 Pazar 20:20
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Aylin Turnaoğlu
Türk Hava Yolları:Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Su Zent, Mislina Kılıç, Enright, Ruseva (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Duygu Arslan)
Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ceyda Durukan, Reed, Lenny, Simeonova (Derya Çayırgan, Asena Seyli, Duygu Doğan, Ramos, Ada Germen)
Setler: 25-17, 25-17, 23-25, 25-23
Süre:113 dakika (22, 27, 34, 30)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Sultanlar Ligi 14. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları, Halkbank'ı 3-1 yendi.
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