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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- Karayolları: 2 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3

20 Ocak 2019 Pazar 19:06
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


Salon: TVF Başkent

Hakemler: Çetin Ok, Aysim Erginay

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Tumas, Mariana Aydın, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Saliha Şahin, Esra Betül Çetin, Kübra Kegan, Yasemin Özel)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Seda Arısoy, Brayelin Martinez, Aybüke Özdemir, Lopez, Ezgi Akyaldız, Jineiry Martinez (Sedef Sazlıdere, Erce Kasapoğlu, Ceyda Demirhan, Derya Özbek, Duygu Düzceler)

Setler: 16-25, 19-25, 25-23, 27-25, 13-15

Süre: 145 dakika (22, 31, 34, 39, 19)


ANKARA (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi 14. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Karayolları'nı 3-2 mağlup etti.


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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 19:06
  1. Aydın Büyükşehir Belediyespor
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  3. Voleybol
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