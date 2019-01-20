Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Karayolları: 2 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3



Salon: TVF Başkent Hakemler: Çetin Ok, Aysim Erginay Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Tumas, Mariana Aydın, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Saliha Şahin, Esra Betül Çetin, Kübra Kegan, Yasemin Özel) Aydın Büyükşehir Belediyespor: Seda Arısoy, Brayelin Martinez, Aybüke Özdemir, Lopez, Ezgi Akyaldız, Jineiry Martinez (Sedef Sazlıdere, Erce Kasapoğlu, Ceyda Demirhan, Derya Özbek, Duygu Düzceler) Setler: 16-25, 19-25, 25-23, 27-25, 13-15 Süre: 145 dakika (22, 31, 34, 39, 19)

ANKARA (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi 14. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Karayolları'nı 3-2 mağlup etti.



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