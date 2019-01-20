Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi





Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül

VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan,Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes (Gizem Güner, Buket Gülübay, Ayça Aykaç)



Fenerbahçe Opet: Ramos, Bahar Guidetti, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Dündar, Antonijevic (Melis Yılmaz, Damla Çakıroğlu, Polen Ünver, Sıla Çalışkan)



Setler: 25-20, 25-23, 25-23



Süre:82 dakika (25, 28, 29)







İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yendi.



Fenerbahçe Opet, birinci sete iyi başladı ve 6-2 öne geçti. Sloetjes, servisleriyle skoru 9-9'da eşitledi. VakıfBank, teknik molayı da 12-11 önde geçti. Zhu, geriden ataklarıyla etkili oldu ve VakıfBank seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti.



İkinci sette sarı-lacivertliler, Vargas'ın etkili ataklarıyla skoru 4-1 yaptı. Fenerbahçe Opet, karşılıklı ataklarla süren oyunda teknik molayı 12-11 önde kapattı. VakıfBank, etkili taktik servis atarak aradaki farkı kapattı ve üstünlük yakaladı. Sloetjes ile Robinson ataklara ortak olunca VakıfBank köşelerden ve arka ortadan gerçekleştirdiği hücumlarla seti 25-23 kazandı ve durumu 2-0 yaptı.



Üçüncü sete VakıfBank, etkili servis atarak başladı. Zhu'nun geriden yaptığı smaçlarla sayı üreten VakıfBank, teknik molayı 12-5 önde geçti. Fenerbahçe Opet, Vargas ile etkili olmak istedi ve aradaki farkı kapatmak için gayret gösterdi. Etkili oyunuyla buna fırsat vermeyen VakıfBank, seti 25-23, maçı da 3-0 kazandı.







