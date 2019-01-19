Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
- Eczacıbaşı VitrA: 3 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 119 Ocak 2019 Cumartesi 21:06
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Erol Akbulut, Metin Korkut
Eczacıbaşı VitrA: Ezgi Dilik, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Gibbemeyer (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Kim Koung, Güldeniz Önal)
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Hunter, Lee, Bahar Akbay, Drews, Ceyda Aktaş, Ergül Eroğlu (Melisa Memiş, Buse Kara, Sabriye Gönülkırmaz, Seray Altay, Ayşegül Girgin)
Setler: 24-26, 25-13, 25-17, 25-20
Süre:114 dakika (32, 26, 27, 29)
İSTANBUL (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-1 yendi.
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