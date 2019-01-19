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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- Beşiktaş: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

19 Ocak 2019 Cumartesi 15:58
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç

Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Erkul, Rykhliuk, Ceren Kestirengöz, Belien (Pınar Atasever, Rida Erlalelitepe, Hümay Topaloğlu, Merve Tanıl, Dilara Bilge, İkbal Albayrak)

Galatasaray HDI Sigorta: Jackson, Nursevil Aydınlar, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Cansu Çetin (Gizem Karadayı, Meryem Boz, Elifsu Ericek)

Setler: 23-25, 15-25, 17-25

Süre: 76 dakika (26, 22, 28)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasındaki derbide Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Bu sonucun ardından Galatasaray HDI Sigorta ligdeki 9. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş 8. mağlubiyetini aldı.

Maça taktik servislerle başlayan ve 5-1 öne geçen Beşiktaş karşısında oyunu bırakmayan Galatasaray HDI Sigorta, skoru 5-5'te eşitledi. Sarı-kırmızılılar, Jackson ve Hande'nin smaç sayılarıyla teknik molayı 12-8 önde kapattı. Siyah-beyazlılar, Jerkov'un sayılarıyla farkı kapatsa da Galatasaray HDI Sigorta ilk seti 25-23 önde tamamladı.

İkinci sete iyi başlayan Galatasaray HDI Sigorta, 5-1 öne geçse de Beşiktaş skoru 6-6'da eşitledi. Teknik molayı 12-11 üstün geçen sarı-kırmızılılar, köşe ataklarıyla farkı açtı ve seti 25-15 kazanmayı bildi.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette etkili servisler atan Galatasaray HDI Sigorta, teknik molayı 12-9 önde kapattı. Meryem ve Hande'nin etkili ataklarıyla sayılar bulan sarı-kırmızılılar seti 25-17, maçı da 3-0 kazandı.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 15:58
  1. Beşiktaş
  2. Galatasaray HDI Sigorta
  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  4. Voleybol

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