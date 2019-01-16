Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Halkbank: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3



Salon: TVF Başkent Hakemler: Hatice Yıldız Özmen, Erkan Sarı Halkbank: Ada Germen, Hande Naz Şimşek, Simon, Reed, Simeonova, Aslıhan Kılıç (Derya Çayırgan, Eylül Akarçeşme, Simge Yalçın, Fulden Ural, Asena Seyli, Ramos) Eczacıbaşı VitrA: Ezgi Dilik, Meliha İsmailoğlu, Büşra Kılıçlı, Gözde Yılmaz, Kim Koung, Gibbemeyer (Dilara Bağcı) Setler: 14-25, 15-25, 15-25 Süre: 76 dakika (26, 24, 26)

ANKARA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.

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