Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
- Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Çanakkale Belediyespor: 316 Ocak 2019 Çarşamba 21:15
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Emiroğlu, Fikret Fidan
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Seda Arısoy, Brayelin Martinez, Jineiry Martinez, Lopez, Aybüke Özdemir (Ezgi Akyaldız, Sedef Sazlıdere, Erce Kasapoğlu, Nikolaeva, Ceyda Demirhan, Duygu Düzceler, Darya Özbek)
Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Perez, Ece Hocaoğlu, Melis Durul, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Yasemin Yıldırım, Semra Özer, Işıl Öz, Gökçe Çiçek Aksoylu)
Setler: 23-25, 25-14, 25-11, 19-25, 12-15
Süre: 135 dakika (37, 24, 22, 30, 22)
AYDIN (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde Çanakkale Belediyespor, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
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