Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Fenerbahçe Opet: 3 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0



Salon: Burhan Felek Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tayfun Şener Fenerbahçe Opet: Antonijevic, Ramos, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Polen Ünver, Sıla Çalışkan, Merve Dalbeler) Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Ceyda Aktaş, Ergül Eroğlu, Hunter, Lee, Bahar Akbay, Drews (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Melis Kara, Seray Altay) Setler: 25-21, 25-20, 25-22 Süre:73 dakika (24, 23, 26)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, sahasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

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