Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Nilüfer Belediyespor: 3 - Türk Hava Yolları: 0



Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Yılmaz Duman, Yasin Okumuş Nilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, Hande Korkut (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer) Türk Hava Yolları: Havlickova, Şeyma Ercan, Enright, Özge Kırdar, Ruseva, Su Zent (Berin Yıldırım, İpek Ercan, Yağmur Mislina Kılıç, Duygu Arslan, Funda Bilgi) Setler: 25-17, 25-23, 25-17

Süre: 83 dakika (27, 29, 27)

BURSA (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

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