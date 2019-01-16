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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- Nilüfer Belediyespor: 3 - Türk Hava Yolları: 0

16 Ocak 2019 Çarşamba 20:00
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Yılmaz Duman, Yasin Okumuş

Nilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, Hande Korkut (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer)

Türk Hava Yolları: Havlickova, Şeyma Ercan, Enright, Özge Kırdar, Ruseva, Su Zent (Berin Yıldırım, İpek Ercan, Yağmur Mislina Kılıç, Duygu Arslan, Funda Bilgi)

Setler: 25-17, 25-23, 25-17

Süre: 83 dakika (27, 29, 27)


BURSA (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 20:00
  1. Bursa
  2. Nilüfer Belediyespor
  3. THY
  4. Türk Hava Yolları
  5. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  6. Voleybol

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