Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi





İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13. hafta maçları yarın yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları (Burhan Felek)

17.00 VakıfBank-Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı)

17.30 Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları (Cengiz Göllü)

18.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çanakkale Belediyespor (Aydın Mimar Sinan)

19.00 Fenerbahçe Opet-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek)

19.30 Halkbank-Eczacıbaşı VitrA (Başkent)