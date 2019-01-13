Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
- Eczacıbaşı VitrA: 3 - Nilüfer Belediyespor: 113 Ocak 2019 Pazar 21:19
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Seçkin Yener, Erdal Akıncı
Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Beyza Arıcı, Gamze Kılıç (Şebnem Simge Aköz, Kim Koung, Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz, Gibbemeyer)
Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Hande Korkut (Aslı Tecimer, Elif Boran, Aylin Sarıoğlu, Zeynep Seda Uslu, Hazal Selin Arifoğlu, Seda Menekşe)
Setler: 22-25, 25-18, 25-15, 25-23
Süre: 109 dakika (31, 24, 25, 29)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 12. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
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