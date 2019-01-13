0553 313 94 23

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- Eczacıbaşı VitrA: 3 - Nilüfer Belediyespor: 1

13 Ocak 2019 Pazar 21:19
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Seçkin Yener, Erdal Akıncı

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Beyza Arıcı, Gamze Kılıç (Şebnem Simge Aköz, Kim Koung, Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz, Gibbemeyer)

Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Hande Korkut (Aslı Tecimer, Elif Boran, Aylin Sarıoğlu, Zeynep Seda Uslu, Hazal Selin Arifoğlu, Seda Menekşe)

Setler: 22-25, 25-18, 25-15, 25-23

Süre: 109 dakika (31, 24, 25, 29)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 12. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 21:19
  1. Eczacıbaşı VitrA
  2. Nilüfer Belediyespor
  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  4. Voleybol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Toplu sonuç
    1. Voleybol: Toplu sonuç
    2. Katar Emiri, Pompeo ile bölgesel..
    3. Manchester United, Tottenham..
    4. KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı..
    5. Türkiye için korkutan gelişme! İstila..
    6. Eski Beşiktaşlı Negredo'ya şok!..
    7. Muğla'da otomobil dereye düştü: 1 ölü
    8. Beşiktaş, Vagner Love hakkında..
    9. İzinsiz röportaj veren Vagner Love'a..
    10. "Yüzyılın Anlaşması henüz masaya..
    11. Bitlis'te eğitime kar engeli
    12. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    13. Ve Kucka gidiyor! İşte yeni takımı
    14. Almanya'da 6 havalimanında..
    15. "İsrail'in Gazzeli göstericileri..
    16. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    17. O görüntü tiyatro çıktı!
    18. Hatay'da trafik kazası: 1 ölü
    19. İzmir'de ördek avına çıkan avcıların..
    20. Amatör maçta kavga
    Bakan resmen açıkladı! Tüm marketlerde zorunlu hale geliyor
    Bakan resmen açıkladı! Tüm marketlerde zorunlu hale geliyor
    Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
    Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
    Erdoğan talimatı verdi! 19 ili uçuracak 4 milyar dolarlık pazar kuruluyor
    Erdoğan talimatı verdi! 19 ili uçuracak 4 milyar dolarlık pazar kuruluyor
    Erdoğan'ın açıklaması sonrası bankalar tutuştu! Harekete geçtiler
    Erdoğan'ın açıklaması sonrası bankalar tutuştu! Harekete geçtiler
    Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması
    Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı