Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
- Türk Hava Yolları: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 113 Ocak 2019 Pazar 21:08
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik
Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Havlickova, Enright, Su Zent (Berin Yıldırım, Duygu Arslan, İrem Çor, Yağmur Mislina Kılıç)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Gözde Dal İrgi, Seda Arısoy, Brayelin Martinez, Jineiry Martinez, Lopez (Erce Kasapoğlu, Nikolaeva, Darya Özbek, Duygu Düzceler, Ezgi Akyaldız, Ceyda Demirhan, Sedef Sazlıdere)
Setler: 27-29, 25-20, 25-13, 29-27
Süre: 123 dakika (32, 30, 24, 37)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 12. hafta mücadelesinde Türk Hava Yolları, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
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