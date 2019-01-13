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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3 - Halkbank: 1

13 Ocak 2019 Pazar 18:50
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


Salon: Beylikdüzü

Hakemler: Caner Çıldır, Esat Danzili

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Bahar Akbay, Drews, Buse Melis Kara, Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee (Simay Kurt, Melisa Memiş, Ceyda Aktaş)

Halkbank: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Fulden Ural, Simon, Simeonova (Derya Çayırgan, Eylül Akarçeşme, Simge Yalçın, Asena Seyli, Hande Naz Şimşek, Reed)

Setler:25-19, 25-22, 23-25, 26-24

Süre:127 dakika (28, 34, 32, 33)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 12. hafta karşılaşmasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, sahasında Halkbank'ı 3-1 mağlup etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 18:50
  1. Halkbank
  2. Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  4. Voleybol

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