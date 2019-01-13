Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Çanakkale Belediyespor: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 313 Ocak 2019 Pazar 18:37
Salon: Anafartalar
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışçıoğlu
Çanakkale Belediyespor: Perez, Ece Hocaoğlu, Melis Durul, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Yıldırım (Bihter Dumanoğlu, Birgül Güler, Işıl Öz, Semra Özer)
Galatasaray HDI Sigorta: Leys, Cansu Çetin, Aslı Kalaç, Hande Baladin, Jackson, Nursevil Aydınlar (Gizem Karadayı, Elifsu Ericek, Meryem Boz, Dilara Gedikoğlu)
Setler: 7-25, 11-25, 16-25
Süre: 60 dakika (17, 19, 24)
ÇANAKKALE (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.
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