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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- Karayolları: 0 - VakıfBank: 3

13 Ocak 2019 Pazar 17:59
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Meryem Pelenk Tekol, Erhan Alparslan

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Marina Tumas, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Esra Betül Çetin, Mariana Aydın, Gerasymova)

VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Ting, Rasic, Ebrar Karakurt (Gizem Örge Güner, Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay)

Setler: 17-25, 21-25, 25-27

Süre: 80 dakika (22, 29, 29)


ANKARA (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.





Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 17:59
  1. karayolları
  2. Vakıfbank
  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  4. Voleybol

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