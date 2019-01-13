Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
- Karayolları: 0 - VakıfBank: 313 Ocak 2019 Pazar 17:59
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Meryem Pelenk Tekol, Erhan Alparslan
Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Marina Tumas, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Esra Betül Çetin, Mariana Aydın, Gerasymova)
VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Ting, Rasic, Ebrar Karakurt (Gizem Örge Güner, Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay)
Setler: 17-25, 21-25, 25-27
Süre: 80 dakika (22, 29, 29)
ANKARA (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.
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